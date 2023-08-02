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Канукова (Тулатова) Гошеймахо
Канукова (Тулатова) Гошеймахо
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
?
Мать
Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
?
Мать:
Тулатова Налкыз Мулдаровна
Смерть
Неизвестно
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