Великанова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великанова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1896

Дочь: Великанова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Великанов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Великанов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Великанов Василий

Смерть
Неизвестно