Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1967

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1967

Отец: не указан

Мать: ХХХХ

Смерть
Неизвестно