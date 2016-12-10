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Герасименко Григорий Сергеевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

10.12.2016

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.2016

Отец: Герасименко Сергей Алексеевич

Мать: Герасименко Антонина Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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