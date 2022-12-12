Касприна (Рыдзелева) Наталья Марковна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1856
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Бракосочетание
24.?.1873
Жених солдатский сын Касприн Д.Ф. 19л(1854), казачья дочь невеста Н.М.Рыдзелева 17л(1856). Оба первым браком. Поручители по женицу: отставные рядовые Иван Кастенко и Григорий Простатинов. по невесте:... Показать все
Смерть
Неизвестно