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Касприна (Рыдзелева) Наталья Марковна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Рыдзелев Марк Трофимович

Мать: Рыдзелева Софья Максимовна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Вычислено. Взят возраст из Исповедной росписи станицы Усть-Лабинская за 1860 и 1863год. РГВИА ф.14877 о.1. д.4255
Бракосочетание
24.?.1873

Муж: Касприн Дионисий Феликсович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених солдатский сын Касприн Д.Ф. 19л(1854), казачья дочь невеста Н.М.Рыдзелева 17л(1856). Оба первым браком. Поручители по женицу: отставные рядовые Иван Кастенко и Григорий Простатинов. по невесте:... Показать все
Смерть
Неизвестно
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