Абашин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абашина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Абашина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абашин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Абашина Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абашин Станислав Михайлович

Мать ребёнка: Абашина Ольга Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абашина Ольга Владимировна