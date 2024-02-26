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Дмитрий Алексеев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1746 г.р.

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Алексей Федоров (Ич)

Мать: Матрена Макарова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Михайла Дмитриев (Ич)

Мать ребёнка: Парасковья Федорова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парасковья Федорова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1849
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