Дмитрий Алексеев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Алексей Федоров (Ич)
Мать: Матрена Макарова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1806
Мать ребёнка: Парасковья Федорова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1849