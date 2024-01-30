Твердохлебов Всеволод Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Твердохлебова) Любовь Всеволодовна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Анатолий Всеволодович
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Смерть
Неизвестно