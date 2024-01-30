Твердохлебов Всеволод Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твердохлебов Всеволод Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Твердохлебов Тихон Софронович

Мать: Твердохлебова (Царалунга) Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Твердохлебова) Любовь Всеволодовна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Анатолий Всеволодович

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Смерть
Неизвестно

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