Деева (Кулаева) Тамара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деева (Кулаева) Тамара Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деев Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Деев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деева Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Деев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1959

Сын: Деев Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Деев Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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