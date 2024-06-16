Деева (Кулаева) Тамара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деев Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Деев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деева Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Деев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1959
Отец ребёнка: Деев Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно