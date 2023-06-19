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Мещеряков Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

31.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1934

Дочь: Кадяева Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Мещерякова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
04.09.1935

Дочь: Кирюхина Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Мещерякова Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
21.09.1937

Дочь: Севастьянова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Мещерякова Александра Георгиевна

Смерть
31.03.1942
Погиб под Смоленском