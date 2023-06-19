Мещеряков Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти31.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1934
Дочь: Кадяева Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Мещерякова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
04.09.1935
Дочь: Кирюхина Валентина Федоровна
Мать ребёнка: Мещерякова Александра Георгиевна
Рождение ребёнка
21.09.1937
Дочь: Севастьянова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Мещерякова Александра Георгиевна
Смерть
31.03.1942
Погиб под Смоленском