Ельфина Виктория Николаевна
Место рождения
Дата рождения03.11.1930
Дата смерти22.06.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941 по 1943
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1943 по 1952
Место жительства
С 1952 по 1953
Новленское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1953 по 1998
Смерть
22.06.1998