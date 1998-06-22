Ельфина Виктория Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельфина Виктория Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.11.1930

Дата смерти

22.06.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1943
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1943 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1952 по 1953
Новленское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1953 по 1998
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
22.06.1998
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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