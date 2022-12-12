Голубцов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцов Александр Петрович

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Место рождения

Ильинский погост, Галичский уезд Костромской губернии

Дата рождения

02.12.1860

Дата смерти

17.07.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский погост, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1860
Ильинский погост, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1882
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1882
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
17.07.1911
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
По 1911
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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