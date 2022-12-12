Голубцов Александр Петрович
Место рожденияИльинский погост, Галичский уезд Костромской губернии
Дата рождения02.12.1860
Дата смерти17.07.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Ильинский погост, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1860
Ильинский погост, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1882
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1882
Галич, город Галич, Костромская область
Смерть
17.07.1911
Место жительства
По 1911