Симонова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова Евдокия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Екатерина итриевна

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Симонов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симонов Дмитрий Петрович

Смерть
Неизвестно
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