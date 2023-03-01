Симонова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Екатерина итриевна
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Симонов Дмитрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно