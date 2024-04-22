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Утюпин Федор Григорьев

Место рождения

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Утюпин Григорий Ефтифеев

Мать: не указана

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
46 лет в 1763 г., 65 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 29 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Утюпина Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Утюпина Анна Гаврилова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
22 года в 1763 г. выдана в замужество этого же села (Шатровское) за государственного крестьянина РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Утюпина Аграпина Федорова

Мать ребёнка: Утюпина Анна Гаврилова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
18 лет в 1763 г., 37 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Утюпина Авдотья Федорова

Мать ребёнка: Утюпина Анна Гаврилова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
17 лет в 1763 г., выдана в замужество БЕляковской слободы село Тамайское за государственного крестьянина РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1749

Сын: Утюпин Конан Федоров

Мать ребёнка: Утюпина Анна Гаврилова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
14 лет в 1763 г., 33 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Утюпин Федор Федоров

Мать ребёнка: Утюпина Анна Гаврилова

Шатрово, Шатровский муниципальный район, Курганская область
10 лет в 1763 г., 29 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Утюпина Анна Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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