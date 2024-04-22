Утюпин Федор Григорьев
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1719
Отец: Утюпин Григорий Ефтифеев
46 лет в 1763 г., 65 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23) РГАДА. 350-2-ч.1-1060. РС Исетский дистрикт 1748, Исетский острог, Шатрова д., л.236 об, 237 29 лет в 1748 г... Показать все
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Утюпина Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Утюпина Анна Гаврилова
22 года в 1763 г. выдана в замужество этого же села (Шатровское) за государственного крестьянина РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Утюпина Аграпина Федорова
Мать ребёнка: Утюпина Анна Гаврилова
18 лет в 1763 г., 37 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Утюпина Авдотья Федорова
Мать ребёнка: Утюпина Анна Гаврилова
17 лет в 1763 г., выдана в замужество БЕляковской слободы село Тамайское за государственного крестьянина РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1749
Сын: Утюпин Конан Федоров
Мать ребёнка: Утюпина Анна Гаврилова
14 лет в 1763 г., 33 года в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Рождение ребёнка
1753
Сын: Утюпин Федор Федоров
Мать ребёнка: Утюпина Анна Гаврилова
10 лет в 1763 г., 29 лет в 1782 г. РС Шатровская волость\1782 (ГАТО (Тобольск), 154-8-23)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Утюпина Анна Гаврилова
Смерть
Неизвестно