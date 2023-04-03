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Лукьянов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

После 21.04.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1909

Жена: Лукьянова Матрёна Никифоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Башкирова и Иван Гапшин (но их несколько) Поручители по невесте: Крайнов и Доронин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 21.04.1909
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