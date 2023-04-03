Лукьянов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиПосле 21.04.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1909
Поручители по жениху: Башкирова и Иван Гапшин (но их несколько) Поручители по невесте: Крайнов и Доронин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 21.04.1909