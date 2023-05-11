Лю Чан Тай Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лю Чан Тай Юрий Иванович

Место рождения

Китай

Дата рождения

1903

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Китай
Рождение ребёнка
1939

Сын: Лю Чан Тай Владимир

Мать ребёнка: Третьяков Аграфена (зя тетей Фросей)

Киима, Жаксынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьяков Аграфена (зя тетей Фросей)

Смерть
1981
Киима, Жаксынский район, Акмолинская область