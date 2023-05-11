Лю Чан Тай Юрий Иванович
Место рожденияКитай
Дата рождения1903
Дата смерти1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Китай
Рождение ребёнка
1939
Сын: Лю Чан Тай Владимир
Мать ребёнка: Третьяков Аграфена (зя тетей Фросей)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьяков Аграфена (зя тетей Фросей)
Смерть
1981