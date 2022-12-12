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Хайруллина Файруза Айратовна
Хайруллина Файруза Айратовна
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
16.04.1993
Пол
Женский
Отец
Хайруллин Айрат Рауфович
1965 г.р.
Мать
Хайруллина Танзиля Фаритовна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1993
Отец:
Хайруллин Айрат Рауфович
Мать:
Хайруллина Танзиля Фаритовна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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