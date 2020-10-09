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Шемякина Арина Дмитриевна
Шемякина Арина Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.10.2020
Пол
Женский
Отец
Шемякин Дмитрий Васильевич
1996 г.р.
Мать
Шемякина Кристина Сергеевна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
09.10.2020
Отец:
Шемякин Дмитрий Васильевич
Мать:
Шемякина Кристина Сергеевна
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