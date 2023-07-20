Киселев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1983
Рождение ребёнка
05.02.2010
Дочь: Киселева Ксения Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.2013
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности