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Киселев Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЗЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1983

Отец: Киселев Иван Григорьевич

Мать: Киселева Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
05.02.2010

Дочь: Киселева Ксения Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.2013

Сын: Киселев Илья Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности