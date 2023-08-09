Агафьин Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1915
Дата смерти15.07.1941
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1915
Отец: Агафин (agafin) Дмитрий (Dmitriy)
Мать: Агафьина С
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Гордеева Валентина
Мать ребёнка: Агафьина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
17.09.1937
Дочь: Гордеева Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Агафьина Анна Григорьевна
Военная служба
С 01.01.1940 по 24.08.1941
Ком.роты лейтенант 617,584 сп 199сд ЮЗФ Убит в бою УССР Киевская обл.,Таращевский р-н г.Таращев
ЦАМО РФ , Ф - 58-81888-31
Смерть
15.07.1941
Убит в бою УССР Киевская обл.,Таращевский р-н г.Таращев
призван с самого начала войны, был лейтенантом, в бою на украине погиб в бою с немцами
Похороны
24.08.1941
УССР Киевская обл.,Таращевский р-н г.Таращев Братское захоронение-мемориал
Место жительства
1941
Шахты, город Шахты, Ростовская область