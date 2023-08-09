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Агафьин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

25.12.1915

Дата смерти

15.07.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1915

Отец: Агафин (agafin) Дмитрий (Dmitriy)

Мать: Агафьина С

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Гордеева Валентина

Мать ребёнка: Агафьина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
17.09.1937

Дочь: Гордеева Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Агафьина Анна Григорьевна

Военная служба
С 01.01.1940 по 24.08.1941
Ком.роты лейтенант 617,584 сп 199сд ЮЗФ Убит в бою УССР Киевская обл.,Таращевский р-н г.Таращев
ЦАМО РФ , Ф - 58-81888-31
Смерть
15.07.1941
Убит в бою УССР Киевская обл.,Таращевский р-н г.Таращев
призван с самого начала войны, был лейтенантом, в бою на украине погиб в бою с немцами
Похороны
24.08.1941
УССР Киевская обл.,Таращевский р-н г.Таращев Братское захоронение-мемориал
Место жительства
1941
Шахты, город Шахты, Ростовская область