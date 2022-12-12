Малиничева (Аникеева Кондаурова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиничева (Аникеева Кондаурова) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1902

Дата смерти

25.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1902

Отец: не указан

Мать: Кондаурова Ольга Дормидовтовна

Рождение ребёнка
Около 02.11.1926

Сын: Малиничев Герман Дмитриевич

Отец ребёнка: Малиничев Дмитрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1940

Сын: Малиничев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Малиничев Дмитрий Иванович

Смерть
25.01.1988
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