Малиничева (Аникеева Кондаурова) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1902
Дата смерти25.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1902
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Около 02.11.1926
Сын: Малиничев Герман Дмитриевич
Отец ребёнка: Малиничев Дмитрий Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.11.1940
Сын: Малиничев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Малиничев Дмитрий Иванович
Смерть
25.01.1988