Салмин Александр Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
по легенде: пешком пришел вместе с женой с Украины в с.Федосиха Коченевского района Новосибирской обл.
Бракосочетание
Вычислено 1908
Рождение ребёнка
1909
Сын: Салмин Филимон Алексеевич
Мать ребёнка: Кродюкова Анисья Артемьевна
Попал в плен (военное)
1914
Германия
в плену 1 Мировая война работал у бюргера в сельском хозяйстве.
Рождение ребёнка
04.03.1922
Сын: Салмин Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Кродюкова Анисья Артемьевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Салмин Максим Александрович
Мать ребёнка: Кродюкова Анисья Артемьевна
Рождение ребёнка
12.10.1928
Сын: Салмин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Кродюкова Анисья Артемьевна
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно