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Салмин Александр Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

по легенде: пешком пришел вместе с женой с Украины в с.Федосиха Коченевского района Новосибирской обл.
Бракосочетание
Вычислено 1908

Жена: Кродюкова Анисья Артемьевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Салмин Филимон Алексеевич

Мать ребёнка: Кродюкова Анисья Артемьевна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Попал в плен (военное)
1914
Германия
в плену 1 Мировая война работал у бюргера в сельском хозяйстве.
Рождение ребёнка
04.03.1922

Сын: Салмин Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Кродюкова Анисья Артемьевна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Салмин Максим Александрович

Мать ребёнка: Кродюкова Анисья Артемьевна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.10.1928

Сын: Салмин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Кродюкова Анисья Артемьевна

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
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