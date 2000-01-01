Моисеева Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1988

Сын: Моисеев Кирилл Сергеевич

Отец ребёнка: Моисеев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
1991

Сын: Моисеев Ярослав Сергеевич

Отец ребёнка: Моисеев Сергей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Моисеев Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Сергей Викторович

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