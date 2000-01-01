Моисеева Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1988
Отец ребёнка: Моисеев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
1991
Сын: Моисеев Ярослав Сергеевич
Отец ребёнка: Моисеев Сергей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Моисеев Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно