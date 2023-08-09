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Семаков Александр Павлович

Место рождения

Большое Ефимово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Ефимово, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
01.11.1882

Жена: Дербина Александра Степановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
1.11.1882 бракосочетание Терлинского 1го общества деренви Большой Ефимовы крестьянин Александр Павлов Семаков 22 и д.Павлогорской умершаго крестьянина Стефана Дербина дочь Александра 24. Поручители п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дербина Александра Степановна

Павлогорская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
1.11.1882 бракосочетание Терлинского 1го общества деренви Большой Ефимовы крестьянин Александр Павлов Семаков 22 и д.Павлогорской умершаго крестьянина Стефана Дербина дочь Александра 24. Поручители п... Показать все
Смерть
Неизвестно