Семаков Александр Павлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1882
1.11.1882 бракосочетание Терлинского 1го общества деренви Большой Ефимовы крестьянин Александр Павлов Семаков 22 и д.Павлогорской умершаго крестьянина Стефана Дербина дочь Александра 24. Поручители п... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
1.11.1882 бракосочетание Терлинского 1го общества деренви Большой Ефимовы крестьянин Александр Павлов Семаков 22 и д.Павлогорской умершаго крестьянина Стефана Дербина дочь Александра 24. Поручители п... Показать все
Смерть
Неизвестно