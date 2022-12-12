Василиса Федотова
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747 ст.
Дочь: Февронья Константинова
Отец ребёнка: Константин Корнеев
Рождение ребёнка
1759 ст.
Сын: Ефим Константинов
Отец ребёнка: Константин Корнеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Константин Корнеев
Смерть
Неизвестно