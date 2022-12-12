Василиса Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Федотова

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Место рождения

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1747 ст.

Дочь: Февронья Константинова

Отец ребёнка: Константин Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1759 ст.

Сын: Ефим Константинов

Отец ребёнка: Константин Корнеев

Волково, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Корнеев

Смерть
Неизвестно
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