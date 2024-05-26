Виноградов Геннадий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1956
Рождение ребёнка
13.07.1977
Сын: Виноградов Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Виноградова Дания Шарафлисламовна
Рождение ребёнка
28.02.1979
Сын: Виноградов Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: Виноградова Дания Шарафлисламовна
Рождение ребёнка
23.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Дания Шарафлисламовна