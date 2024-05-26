Виноградов Геннадий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Геннадий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1956

Отец: Виноградов Вячеслав Викторович

Мать: Виноградова (Бербина) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
13.07.1977

Сын: Виноградов Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Виноградова Дания Шарафлисламовна

Рождение ребёнка
28.02.1979

Сын: Виноградов Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: Виноградова Дания Шарафлисламовна

Рождение ребёнка
23.01.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Дания Шарафлисламовна

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