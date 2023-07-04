Сухова (Баранова) Наталья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухова (Баранова) Наталья Матвеева

Сухова (Баранова) Наталья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

25.11.1918 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1892 ст.

Сын: Сухов Василий Харитонович

Отец ребёнка: Сухов Харитон Ильич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.

Дочь: Матрона Харитоновна

Отец ребёнка: Сухов Харитон Ильич

Русские Липяги, Воскресенская волость, Самарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Харитон Ильич

Смерть
25.11.1918 ст.