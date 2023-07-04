Сухова (Баранова) Наталья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860 ст.
Дата смерти25.11.1918 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1892 ст.
Сын: Сухов Василий Харитонович
Отец ребёнка: Сухов Харитон Ильич
Рождение ребёнка
03.12.1894 ст.
Дочь: Матрона Харитоновна
Отец ребёнка: Сухов Харитон Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сухов Харитон Ильич
Смерть
25.11.1918 ст.