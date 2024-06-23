(Базева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Базева) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Базев Иван Фёдорович

Мать: Базева Мария Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина Татьяна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маргарита

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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