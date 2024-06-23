(Базева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Базев Иван Фёдорович
Мать: Базева Мария Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина Татьяна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маргарита
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности