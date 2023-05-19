Гафиуллин Гарифулла Гафиуллович
Место рождениядеревня Нарат Илга Чистопольского уезда Казанской губернии
Дата рождения09.12.1884
Дата смертиОколо 1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1884
деревня Нарат Илга Чистопольского уезда Казанской губернии
ф204, оп177, д254, л365
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Минжиган Гарифулловна
Мать ребёнка: ?
деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Гальжиган Гарифулловна
Мать ребёнка: ?
деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Около 1963
город Пушкин Московской области
Похороны
Неизвестно
город Пушкин Московской области