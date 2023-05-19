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Гафиуллин Гарифулла Гафиуллович

Место рождения

деревня Нарат Илга Чистопольского уезда Казанской губернии

Дата рождения

09.12.1884

Дата смерти

Около 1963

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1884

Отец: Гафиулла Ибатуллович

Мать: Гафиулина Фатима Мухаммедьяровна

деревня Нарат Илга Чистопольского уезда Казанской губернии
ф204, оп177, д254, л365
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Минжиган Гарифулловна

Мать ребёнка: ?

деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Гальжиган Гарифулловна

Мать ребёнка: ?

деревня Нарат Елга Чистопольского уезда Казанской губернии
Смерть
Около 1963
город Пушкин Московской области
Похороны
Неизвестно
город Пушкин Московской области