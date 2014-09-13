Сетов Леонид Петрович
Место рождения
Дата рождения01.04.1940
Дата смерти13.09.2014
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1940
Отец: Сетов Петр Егорович
Мать: Сетова Анна Петровна
Рождение ребёнка
12.12.1961
Дочь: Бойтнер Светлана Леонидовна
Мать ребёнка: Сетова Галина Александровна
Рождение ребёнка
07.01.1971
Мать ребёнка: Сетова Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.2014
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область