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Сетов Леонид Петрович

Место рождения

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.04.1940

Дата смерти

13.09.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1940

Отец: Сетов Петр Егорович

Мать: Сетова Анна Петровна

Торопец, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.12.1961

Дочь: Бойтнер Светлана Леонидовна

Мать ребёнка: Сетова Галина Александровна

Рождение ребёнка
07.01.1971

Сын: Сетов Пётр Леонидович

Мать ребёнка: Сетова Галина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Базаева Галина Васильевна

Смерть
13.09.2014
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область