Komor (Rosińska) Wiktoria 19.11.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Komor (Rosińska) Wiktoria

Место рождения

Udrzyn

Дата рождения

19.11.1904

Дата смерти

10.08.1948

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

1924 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
1934 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1904

Отец: Rosiński Piotr

Мать: Rosińska-Krych (Mierzejewska) Rozalia

Udrzyn
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Komor Teofil

Рождение ребёнка
1924

Сын: Komor Wincenty

Отец ребёнка: Komor Teofil

Рождение ребёнка
1926

Сын: Komor Jan

Отец ребёнка: Komor Teofil

Рождение ребёнка
1928

Сын: Komor Henryk

Отец ребёнка: Komor Teofil

Рождение ребёнка
1934

Сын: Komor Jerzy

Отец ребёнка: Komor Teofil

Рождение ребёнка
13.05.1941

Сын: Komor Edward

Отец ребёнка: Komor Teofil

Смерть
10.08.1948

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