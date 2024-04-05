Komor (Rosińska) Wiktoria
Место рожденияUdrzyn
Дата рождения19.11.1904
Дата смерти10.08.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1904
Udrzyn
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Komor Teofil
Рождение ребёнка
1924
Сын: Komor Wincenty
Отец ребёнка: Komor Teofil
Рождение ребёнка
1926
Сын: Komor Jan
Отец ребёнка: Komor Teofil
Рождение ребёнка
1928
Сын: Komor Henryk
Отец ребёнка: Komor Teofil
Рождение ребёнка
1934
Сын: Komor Jerzy
Отец ребёнка: Komor Teofil
Рождение ребёнка
13.05.1941
Сын: Komor Edward
Отец ребёнка: Komor Teofil
Смерть
10.08.1948