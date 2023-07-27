(Лакулины) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лакулины) Ирина

(Лакулины) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1965 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1988

Отец: не указан

Мать: Лакулины Светлана Владимировна