Солодянкин Евдоким (Евдокимко) Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Солодянкин Спиридон (Спирка) Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1689
Сын: Солодянкин Иван Евдокимов
Мать ребёнка: не указана
поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя