Солодянкин Евдоким (Евдокимко) Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Евдоким (Евдокимко) Спиридонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1631 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Солодянкин Спиридон (Спирка) Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1689

Сын: Солодянкин Иван Евдокимов

Мать ребёнка: не указана

поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
поч. Клиповской над речкою Клиповскою, Сунская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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