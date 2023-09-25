Моногаров Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моногаров Иван Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1911

Дата смерти

28.07.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
28.07.1974
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