Черемис Олег Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемис Олег Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1984

Сын: Черемис Александр Олегович

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Рождение ребёнка
16.07.1987

Дочь: Тихонова Татьяна Олеговна

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Рождение ребёнка
04.12.1996

Сын: Черемис Сергей Олегович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности