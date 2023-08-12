Черемис Олег Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1984
Сын: Черемис Александр Олегович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.1987
Дочь: Тихонова Татьяна Олеговна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1996
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности