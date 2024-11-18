Варвара (Варбинес) Алексеева 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Варвара (Варбинес) Алексеева

Место рождения

Трехизб-Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1850

Дата смерти

До 1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ирина (Хасибе)

Отец ребёнка: Фадей Гаврилов (Хундияр) Алендеев

Трехизб-Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Трехизб-Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Иван (Арлат)

Отец ребёнка: Фадей Гаврилов (Хундияр) Алендеев

Трехизб-Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федотова Офимья (Хабибе)

Отец ребёнка: Фадей Гаврилов (Хундияр) Алендеев

Трехизб-Шемурша, Шемуршинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
До 1865

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