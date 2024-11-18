Варвара (Варбинес) Алексеева
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиДо 1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ирина (Хасибе)
Отец ребёнка: Фадей Гаврилов (Хундияр) Алендеев
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Иван (Арлат)
Отец ребёнка: Фадей Гаврилов (Хундияр) Алендеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федотова Офимья (Хабибе)
Отец ребёнка: Фадей Гаврилов (Хундияр) Алендеев
Смерть
До 1865