Александрова Раиса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1954
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1954
Отец: Александров Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шматко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1975
Дочь: Савченко (Шумейко) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Шумейко Николай Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1982
Сын: Шматко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шматко Николай