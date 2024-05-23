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Александрова Раиса Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1954

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1954

Отец: Александров Виктор

Мать: Александрова (Кашун) Дуся

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шматко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумейко Николай Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1975

Дочь: Савченко (Шумейко) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Шумейко Николай Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1982

Сын: Шматко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шматко Николай

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