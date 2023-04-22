Власова Анна Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Анна Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1904 ст.

Дочь: Власова Вера Егоровна

Отец ребёнка: Власов Егор Дмитриевич

Место жительства
1904 ст.
Шолохово, Должанский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Егор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно