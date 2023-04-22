Власова Анна Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1904 ст.
Дочь: Власова Вера Егоровна
Отец ребёнка: Власов Егор Дмитриевич
Место жительства
1904 ст.
Шолохово, Должанский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно