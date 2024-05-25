Симавский Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симавский Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1949

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.07.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1975

Сын: Симавский Эдуард Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2005

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