Симавский Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1949
Дата смерти2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.07.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1975
Сын: Симавский Эдуард Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2005