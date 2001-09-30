Великанова (Радосская) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеликанова (Радосская) Валентина Васильевна

Великанова (Радосская) Валентина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

02.09.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

1891 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Радовский Василий

Мать: Радовская Агафья

Рождение ребёнка
12.05.1947

Сын: Великанов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Великанов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Великанов Сергей Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Великанов Сергей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Великанов Сергей Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель, преподаватель французского языка
Смерть
02.09.1994
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close