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Нестеров Николай Авдеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ПN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Нестеров Авдей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Нестерова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Нестерова Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Нестеров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Нестерова Парасковья Ивановна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.01.1912

Дочь: Нестерова Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Нестерова Парасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Парасковья Ивановна

Смерть
После 1917
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