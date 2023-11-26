Нестеров Николай Авдеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Нестеров Авдей
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Нестерова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Нестерова Парасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Нестеров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Нестерова Парасковья Ивановна
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.01.1912
Дочь: Нестерова Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Нестерова Парасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1917