Левенков Василий Григорьевич
Место рожденияСмоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Дата рождения15.08.1928
Дата смерти29.05.2007
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928
Отец: Ливенков Григорий
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
13.03.1950
Дочь: Ахромеева Галина Васильевна
Мать ребёнка: Левенкова Татьяна Карповна
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
08.04.1954
Сын: Левенков Валериан Валериан Васильевич
Мать ребёнка: Левенкова Татьяна Карповна
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.2007
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево