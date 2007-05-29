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Левенков Василий Григорьевич

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Место рождения

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево

Дата рождения

15.08.1928

Дата смерти

29.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928

Отец: Ливенков Григорий

Мать: Ливенкова Анастасия Алексеевна

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
13.03.1950

Дочь: Ахромеева Галина Васильевна

Мать ребёнка: Левенкова Татьяна Карповна

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Рождение ребёнка
08.04.1954

Сын: Левенков Валериан Валериан Васильевич

Мать ребёнка: Левенкова Татьяна Карповна

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левенкова Татьяна Карповна

Смерть
29.05.2007
Смоленская область, Ельнинский район, деревня Плешивцево
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