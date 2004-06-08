Литовка Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литовка Александра Сергеевна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

08.06.2004

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2004

Отец: Литовка Сергей Игоревич

Мать: Гусарова Надежда Николаевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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