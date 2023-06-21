Латорцев Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латорцев Олег

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.2007 ст.

Дочь: Латорцева Ева Олеговна

Мать ребёнка: Латорцева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
2016 ст.

Сын: Латорцев Всеволод Олегович

Мать ребёнка: Латорцева Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
?.09.20010 ст.

Сын: Латорцев Ярослав Олегович

Мать ребёнка: Латорцева Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латорцева Ирина Сергеевна