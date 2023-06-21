Латорцев Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.2007 ст.
Дочь: Латорцева Ева Олеговна
Мать ребёнка: Латорцева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
2016 ст.
Сын: Латорцев Всеволод Олегович
Мать ребёнка: Латорцева Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
?.09.20010 ст.
Сын: Латорцев Ярослав Олегович
Мать ребёнка: Латорцева Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно