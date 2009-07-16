Нафикова (Нафикова) Зайтуна I
Место рожденияд. Аптекаш
Дата рождения20.05.1925
Дата смерти16.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925
Отец: Нафиков Габдерахим
Мать: Нафикова Закира
Бракосочетание
1952
Муж: Зингареев Гариф
Рождение ребёнка
22.05.1953
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
17.06.1962
Смерть
16.07.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно