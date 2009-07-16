Нафикова (Нафикова) Зайтуна I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нафикова (Нафикова) Зайтуна I

Место рождения

д. Аптекаш

Дата рождения

20.05.1925

Дата смерти

16.07.2009

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925

Отец: Нафиков Габдерахим

Мать: Нафикова Закира

Бракосочетание
1952

Муж: Зингареев Гариф

Рождение ребёнка
22.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зингареев Гариф

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зингареев Гариф

Рождение ребёнка
17.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зингареев Гариф

Смерть
16.07.2009
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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