Шебордаева (Зенкова) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаева (Зенкова) Людмила Андреевна

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Место рождения

Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

10.03.1929

Дата смерти

28.04.2000

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929

Отец: Зенков Андрей Федосеевич

Мать: Ермишкина Анастасия Ильинична

Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
23.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шебордаев Василий Алексеевич

Терновка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шебордаев Василий Алексеевич

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебордаев Василий Алексеевич

Смерть
28.04.2000
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
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