Шебордаева (Зенкова) Людмила Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.03.1929
Дата смерти28.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1929
Рождение ребёнка
23.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шебордаев Василий Алексеевич
Терновка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шебордаев Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.04.2000