Мухаметшина Зайтуна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яхина (Хусаинова) Фатима
Отец ребёнка: Мухаметшин Хусаин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухаметшин Хусаин
Рождение ребёнка
1936
Сын: Хусаинов Гайса
Отец ребёнка: Мухаметшин Хусаин
Айдарово, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1991