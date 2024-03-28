Мухаметшина Зайтуна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухаметшина Зайтуна

Мухаметшина Зайтуна

avatar

Место рождения

Алан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1902

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Алан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яхина (Хусаинова) Фатима

Отец ребёнка: Мухаметшин Хусаин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметшин Хусаин

Рождение ребёнка
1936

Сын: Хусаинов Гайса

Отец ребёнка: Мухаметшин Хусаин

Айдарово, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.