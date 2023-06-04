Милкина Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилкина Нина Петровна

Милкина Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Милкин Петр Федорович

Мать: Милкина Нюра