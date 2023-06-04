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Милкина Нина Петровна
Милкина Нина Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Милкин Петр Федорович
Мать
Милкина (Андреева) Нюра
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Милкин Петр Федорович
Мать:
Милкина Нюра
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