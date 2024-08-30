Строганов Михаил Георгиевич (Егорович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтроганов Михаил Георгиевич (Егорович)

Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Жена

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
1933 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Строганов Георгий (Егор) Андреевич

Мать: Строганова Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Строганова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
20.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Строганова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
12.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Строганова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Строганов Вадим Михайлович

Мать ребёнка: Строганова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
19.02.1933

Сын: Строганов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Строганова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Строганов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Строганова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Строганова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Строганова Анна Михайловна

Смерть
1941

Мы используем куки для улучшения работы сайта.