Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1926
Рождение ребёнка
12.12.1927
Рождение ребёнка
1929
Сын: Строганов Вадим Михайлович
Мать ребёнка: Строганова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
19.02.1933
Сын: Строганов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Строганова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Строганов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Строганова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Смерть
1941