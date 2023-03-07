Исупов Сидор (Сидорко) Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиПосле 1646
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Исупов Игнатий (Игнашка) Дементьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1633
Сын: Исупов Исак (Исачко) Сидоров
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Бучково, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646