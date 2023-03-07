Исупов Сидор (Сидорко) Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Сидор (Сидорко) Игнатьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

После 1646

Пол

Мужской

Отец

Около 1580 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Исупов Игнатий (Игнашка) Дементьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1633

Сын: Исупов Исак (Исачко) Сидоров

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Бучково, Кстининский погост, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1646
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